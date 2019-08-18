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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Doğmuş, hastanede yaşamını yitirdi.

18.08.2019 12:55 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Doğmuş, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza d-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K.'nin kullandığı 01 D 3395 plakalı otomobil, Manavgat Kızılot Mahallesi'nde yaya geçidine 50 metre mesafede yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Doğmuş'a (61) çarptı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Doğmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğmuş'un cenazesi cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Araç sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
(Arif Kaplan/İHA)

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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