Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına otomobil çarptı.
11.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:36
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fatih Uyar'ın kullandığı 07 LSP 29 plakalı otomobil, SGK Hizmet binası önünde yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Özarslan isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda kendini yerde bulan ve hafif yaralanan Ayşe Özarslan, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA
Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fatih Uyar'ın kullandığı 07 LSP 29 plakalı otomobil, SGK Hizmet binası önünde yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Özarslan isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda kendini yerde bulan ve hafif yaralanan Ayşe Özarslan, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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