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Yolun karşısına geçmeye çalışan mahalle bekçisine hafif ticari araç çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan mahalle bekçisine hafif ticari araç çarptı Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı.

05.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:25
Yolun karşısına geçmeye çalışan mahalle bekçisine hafif ticari araç çarptı
Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı.
Kaza, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Kafeler Sokağı girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mahalle Bekçisi R.G. yolun karşısına geçtiği sırada resmi bir kuruma ait hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan R.G., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Evli ve bir çocuk babası Bekçi R.G.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Polisin incelemesi sonrası araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Yolun karşısına geçmeye çalışan mahalle bekçisine hafif ticari araç çarptı

Diyarbakır, Yenişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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