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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı.

11.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:49Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı
'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıparmak'da yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Emine Akman'a, Heykel istikametine seyreden A.K.Y. kontrolündeki 16 LSF 64 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Akman yola savruldu. Yola savrulan yaşlı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Emine Akman, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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