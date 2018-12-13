13 Aralık 2018, 20:20
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Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yaşlı Kadına Araba Çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araba çarptıANKARA - Başkent'te, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araba çarptı

ANKARA - Başkent'te, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Keçiören İlçesi 494. Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 06 RG 477 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan yaşlı kadının yardımına koşarak 112 Acil Servis ekiplerine verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yaşlı kadına müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
13 Aralık 2018 Perşembe 20:20



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