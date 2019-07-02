02.07.2019 11:15
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı -Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı
- Tavşanlı 'da trafik kazası: 2 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza,Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Kükürtlü Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen yaya Vesile Yörük'e, Himmet Arslan'ın kullandığı plakasız motosiklet çarptı.
Kazada, yaralılara ilk müdahale Tavşanlı 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Tavşanlı , Kütahya , Yerel

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