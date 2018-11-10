Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptıYaralı şahsa ilk müdahaleyi kaza yapan sürücü yaptı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde alt geçit yerine Ana yoldan karşıya geçmeye çalışan yaya ağır yaralandı. Alınan bilgiler kaza Bursa Ankara
yolu Mesudiye
köprüsünde meydana geldi. İnegöl'den Avarlar kavşağına doğru seyir halinde olan Ersan M. idaresindeki 16 JHB 04 yönetimindeki otomobil Mesudiye köprüsüne geldiği sırada alt geçitte bulunan yaya geçidi yerine ana yoldan yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat P.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki alana düşen Sedat P. ağır yaralandı. Yaralı şahsa çarpan sürücü ilk müdahaleyi yaparak 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaralıya müdahale ederek ambulansla İnegöl devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Bursa,İnegöl
10 Kasım 2018 Cumartesi 23:40