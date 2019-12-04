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Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

04.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:21Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi
'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Ticari

araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, Bursa'nın ilçesi Mezitler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan İsmail D. yönetimindeki 16 Y 9374 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Su'ya (49) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfaltta sürüklenen Su, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Su'nun cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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