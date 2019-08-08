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Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon altına kalan adamın ayağı koptu

Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon altına kalan adamın ayağı koptu Karşıya geçerken kamyonun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon altına kalan yaşlı bir adam ağır yaralandı.

08.08.2019 22:25
Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon altına kalan adamın ayağı koptu
Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon altına kalan adamın ayağı koptu
Karşıya geçerken kamyonun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon altına kalan yaşlı bir adam ağır yaralandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Derince Deniz Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi üzerinde kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Aksoy adlı şahsın ayağının üzerinden Metin O. idaresindeki k41 ND 884 plakalı kamyon geçti. Kamyonun altında kalan ayağı bilekten kopan Aksoy ağır yaralanırken kazayı görenler durumu 112 ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerine ilk müdahalesi yapılan Aksoy, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aksoy'a çarpan sürücü ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürülürken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Hürriyet, Kocaeli, Derince, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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