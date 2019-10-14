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Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpmasıyla metrelerce böyle sürüklendi

Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpmasıyla metrelerce böyle sürüklendi Otomobilinden inip yolun karşısına geçmeye çalışan sürücü kamyonun çarpması sonucu yaralandı Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobilinden inip dondurma almak...

14.10.2019 15:56
Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpmasıyla metrelerce böyle sürüklendi
Otomobilinden inip yolun karşısına geçmeye çalışan sürücü kamyonun çarpması sonucu yaralandı
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobilinden inip dondurma almak için yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye kamyon çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydana geldi. Furkan Uçar, 80 EG 909 plakalı otomobilini yolun sağ tarafına park ettikten sonra araçtan indi. Dondurma almak için yolun karşısına geçmek isteyen Furkan Uçar'a kent merkezi istikametine giden Celal Çapar idaresindeki 06 GE 7618 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü havada taklalar attıktan sonra yere savruldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Furkan Uçar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpmasıyla metrelerce böyle sürüklendi

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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