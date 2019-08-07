Haberler» Güncel» Haber

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobile çarptı

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobile çarpan yaya yaralandı.

07.08.2019 12:56 Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobile çarptı
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobile çarpan yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şafak Mahallesi Ahmet Arif Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Boncuk (15), seyir halindeki Abdulsamet Çelik yönetimindeki 32 AAL 527 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Boncuk başından yaralandı.
Yaralı Boncuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde oğlunu yerde gören Boncuk'un annesi fenalık geçirdi.

Sürücü Çelik polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:55   Beykoz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
13:55   Kabil'de bombalı saldırı
13:54   Komşusunun başına silah dayayıp 135 bin lirasını gasp eden şüpheliler kamerada
13:54   Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesinde
13:54   Eymen bebek çektiği acıdan kurtulacak
13:53   Başkan Atay esnaf buluşmalarını sürdürüyor
13:53   Aydın POMEM'de 459 polis adayı mezun oldu