Yolun Karşısındaki Evine Gitmeye Çalışırken Kazada Öldü

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:56



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:56

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin Karayolunun Haliliye ilçesine bağlı Şenocak kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Nurullah Başak'a çarptı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Gencin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken tır sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi. Gencin yolun karşısındaki evine gitmeye çalıştığı belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA