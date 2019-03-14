Yolun Sonu Final Olsun

Kaynak: DHA

FIBA Europe Cup'ta BC Ventspils'i deplasmarda 78-76 kaybettiği ilk maçın rövanşında 70-65 yenerek eleyen Pınar Karşıyaka, Avrupa'da adını son 8 yılda 6'ncı kez çeyrek finale yazdırdı.Avrupa arenasına yıllar sonra döndüğü 2010-11 sezonunda FIBA Eurochallenge Cup'ta Spartak St Petersburg'la çeyrek final oynayan Kaf-Kaf, aynı kupada 2012-13 sezonunda ev sahipliği yaptığı Final Four'da finali 1 sayı farkla Krasnie Krylia'ya kaybetti.ULEB Eurocup'ta 2014-15 sezonunda çeyrek finalde Gran Canaria'ya elenen yeşil-kırmızılılar üst üste 3 sezondur yine son 8'e kaldı. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2016-17 sezonnuda Umana Reyer Venezia'yla, geçen sezon ise Ucam Murcia'yla çeyrek final oynadı. Bu sezon Europe Cup'ta 1'inci tur ve 2'nci tur gruplarını geçtikten sonra son 16 turunda Letonya temsilcisi Ventspils'i son anları taktik savaşlarına sahne olan rövanşta elemeyi başaran Kaf-Kaf, bu kez hedefini önce yarı final, ardından final olarak belirledi.RAKİP SASSARİPınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup çeyrek finalinde İtalya'nın Akdeniz'deki Sardinya Adası temsilcisi Dinamo Sassari'yle eşleşti. Bu sezon Europe Cup'ta ilk iki turda gruplarından lider çıkan Sassari, son 16 turunda Hollanda temsilcisi Leiden'i deplasmandaki ilk maçta 97-93, evindeki rövanşta ise 94-68 yenerek elemeyi başardı. Temsilcimiz İtalyan rakibiyle ilk maça 20 Mart Çarşamba günü İzmir'de taraftarı önünde çıkacak.Yeşil-kırmızılılar rövanşı 27 Mart'ta Sardinya'da oynayacak. İki maç sonunda rakibine sayı üstünlüğü sağlayan taraf, yarı finalde Alba Fehervar (Macaristan)-Unet Holon (İsrail) eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak. Karşıyaka, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda rakip olduğu Sassari'yi ilk maçta deplasmanda 88-87 yenmiş, evindeki rövanşı ise 79-70 kaybetmişti. Dinamo Sassari'de Kaf-Kaf'ın eski oyuncularından Justin Carter da forma giyiyor. - İzmir