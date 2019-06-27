27.06.2019 12:00
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Yolunu kaybeden ayı yavrusu doğaya bırakıldı

Yolunu kaybeden ayı yavrusu doğaya bırakıldı

Gümüşhane'de annesini kaybeden ayı yavrusu, uygun ortam hazırlanmasının ardından doğaya bırakılarak annesiyle buluşturuldu.

Gümüşhane 'de annesini kaybeden ayı yavrusu, uygun ortam hazırlanmasının ardından doğaya bırakılarak annesiyle buluşturuldu.
Gümüşhane'nin Torul ilçe sınırları içindeki Zigana Dağı'nda bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı'na giden ziyaretçiler, yol kenarında boz ayı yavrusu ile karşılaştı.
Boz ayıyı ilgiyle izleyen vatandaşların ihbarı üzerine Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürülüğü (DKMP) ekipleri, alana geldi.
Ekipler, yavruyu yol kenarından alıp annesine kavuşması için yeniden ormanlık alana bıraktı.
Hayvanı takip eden ve nöbet tutan ekiplerin, anne ayının yavrusunu geç saatlerde almasının ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Torul , Gümüşhane , Güncel

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