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Yolunu kaybeden Çinli turisti JAK ve UMKE ekipleri kurtardı

Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında bulunan Olimpos'ta dün öğleden sonra yürüyüşe çıkan, akşam saatlerinde yolunu kaybeden ve geceyi dağlık alanda geçirmek zorunda kalan Çinli turist kadını jandarma ve UMKE ekipleri kurtardı.

26.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:45
Yolunu kaybeden Çinli turisti JAK ve UMKE ekipleri kurtardı
Antalya 'nın Kumluca ilçesi yakınlarında bulunan Olimpos 'ta dün öğleden sonra yürüyüşe çıkan, akşam saatlerinde yolunu kaybeden ve geceyi dağlık alanda geçirmek zorunda kalan Çinli turist kadını jandarma ve UMKE ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Çinli turist Jingyun Lan (30) tatil için 28 Şubat'ta Olympis'a geldi. Adrasan'a gitmek için Olimpos bölgesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan kadın Çinli turist, Olimpos ve Adrasan arasında bulunan yaklaşık 450 metre rakımlı Musa Dağı'na çıktı. Jingyun Lan, dağın zirvesine çıkarak kayalıklardan denizi seyretmek istedi. Likya Yolu güzergahından ayrılan Çinli turist Jingyun Lan havanın da kararmasıyla yolunu kaybetti.

Sabaha karşı ulaşıldı

Jandarmaya ulaşarak kaybolduğunu haber veren turist için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Turist kadın ile rehber aracılığıyla sürekli irtibatta olan jandarma ve UMKE ekipleri önce kadının bulunduğu yeri tespit etti. Gece boyunca süren arama çalışmaları sabaha karşı saat 04.00 sıralarında kadına ulaşılınca son buldu. Korona virüs salgınından dolayı tedbir amacıyla eldiven ve maske takan ekipler, Musa Dağı'nda kayalık ve sarp bir noktada Jingyun Lan'ı bularak, aşağıya indirdiler. Sağlık durumu iyi olan Çinli turist, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra istirahat yapılmak üzere kaldığı pansiyonuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Antalya, Olimpos, turist, Güncel

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