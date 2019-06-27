27.06.2019 14:55
Haberler » Güncel » Haber

Yolunu kaybeden yavru ayı doğaya bırakıldı

Gümüşhane'de annesini kaybeden ayı yavrusu, uygun ortam hazırlanmasının ardından doğaya bırakılarak annesiyle buluşturuldu.

Gümüşhane 'de annesini kaybeden ayı yavrusu, uygun ortam hazırlanmasının ardından doğaya bırakılarak annesiyle buluşturuldu.
Gümüşhane'nin Torul ilçe sınırları içindeki Zigana Dağı'nda bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı'na giden ziyaretçiler, yol kenarında boz ayı yavrusu ile karşılaştı.
Boz ayıyı ilgiyle izleyen vatandaşların ihbarı üzerine Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürülüğü (DKMP) ekipleri, alana geldi.
Ekipler, yavruyu yol kenarından alıp annesine kavuşması için yeniden ormanlık alana bıraktı.
Hayvanı takip eden ve nöbet tutan ekiplerin, anne ayının yavrusunu geç saatlerde almasının ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.Yolunu kaybeden yavru ayı doğaya bırakıldı
Kaynak: AA
Torul , Gümüşhane , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:59 "Öğretmenlerle Müzede Bilecik, Tarihini Konuşuyor" etkinliği
15:58 FETÖ'nün sözde "bölge imamı"na hapis cezası
15:57 Bisikletiyle yolun karşısına geçen Muhammed'e otomobil çarptı
15:57 Trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
15:56 30 yıldır düzele çalıyor
15:56 Sürekli ceza yiyen sürücünün otomobili, annesine teslim edildi
15:56 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU