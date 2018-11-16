Yomra Belediye Başkanı Sağıroğlu, AK Parti Teşkilatıyla Bir Araya Geldi

16 Kasım 2018 Cuma 11:38



16 Kasım 2018 Cuma 11:38

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, meclis üyeleri ve AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.Sağıroğlu, düzenlenen etkinlikle AK Parti teşkilatına belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.Devlet ve özel sektör yatırımlarıyla Yomra'nın büyüme katettiğini, hedeflenen projelerin hayata geçtiğini aktaran Sağıroğlu, "Kent Meydanı ve Uçak projemizle ilgili olarak teknik ekibimizle toplantımızı gerçekleştirdik. Bir yandan projemiz hazırlanırken diğer yandan da bu alanda yıkım çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.Sağıroğlu, kentsel dönüşüm projesinin de devam ettiğini ve kura çekimleri için tarih beklendiğini aktararak, diğer çalışamar hakkında da şu bilgileri verdi:"Belediye binamızı modern hale getirdik. 650 dönümlük dolgu projemizde son raporlar hazırlanıyor. Çınarlı Mahallemizde en az 300 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezi açılış seviyesine getirildi. Kaşüstü Kavşağımızda en kısa zamanda tamamlayarak ulaşımda da sorunumuzu gidereceğiz. Diğer yandan beton ve asfaltlamada ana arterleri tamamladık, ara arterlerde yüzde 80 seviyesine geldik."Hizmet anlayışları gereği sürekli vatandaşın yanında olduklarını da dile getiren Sağıroğlu, şöyle konuştu:"Biz vatandaşımızın hem doktoruyuz hem gönüldaşıyız hem kardeşiyiz hem de sırdaşıyız. Biz vatandaşlarımız ile beraber her zaman her yerde varız. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bunları biz nasıl yaptık. İktidar gücü ile birlikte yaptık. Sizlerle birlikte yaptık. Vatandaşımıza ne söz vermişsek verdiğimiz sözün tamamının yüzde 20 fazlasını yaptık. Bu dönemki hayal edilemeyen projelerin yüzde 30 fazlası ile geliyoruz. Durmak yok yola devam."Toplantıya, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur ile belediye meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanları katıldı.