Yomra Belediyesinde Muhtarlar İçin Oda

Yomra
Belediye hizmet binasında muhtarlar için çalışma odası tahsis edildi.
Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu
, odanın açılışında yaptığı konuşmada, Yomra Belediyesi olarak durmaksızın, vatandaşa hizmet için çalıştıklarını belirterek, "Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken de muhtarlarımızın fikir ve düşüncelerini alıyoruz. Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız. Birlikte güzel işlere imza attık." dedi.
Muhtarlar odası yenilenen belediye hizmet binasında olduğu için vatandaşın talep ve şikayetlerini daha kolay ileteceğini ifade eden Sağıroğlu, "Vatandaşımızın talep ve şikayetlerini artık burada alacağız. Hizmet için çıktığımız bu yolda el ele vererek ilçemiz için güzel hizmetlere imza atacağız." diye konuştu.
Yomra Muhtarlar Odası Derneği Başkanı ve Kaşüstü
Mahallesi Muhtarı Gökhan Gençtürk de Sağıroğlu'na katkılarından ötürü teşekkür etti.
İbrahim Sağıroğlu,Yomra
15 Kasım 2018 Perşembe 14:23