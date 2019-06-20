20.06.2019 17:46
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Yomra'da sağanak yağış nedeniyle dere taşkınlarının taşıdığı hafriyat denize birikti

Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi.
İl genelinde birkaç gündür etkili olan yağışlar aralıklarla devam ediyor. Yomra ilçesinde de öğle saatlerinde başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunda dere taşkınlarına bağlı olarak çökmeler oluştu.
Güvenlik güçleri, sel ve heyelanlara karşı vatandaşları uyardı. Bölgede sürücülerin ise bazı noktalardan geçişlerine izin verilmiyor.
Öte yandan, Demirciler ve Oymalı mahallelerinde de yollarda sağanak nedeniyle hasar meydana geldiği öğrenildi.Yomra'da sağanak yağış nedeniyle dere taşkınlarının taşıdığı hafriyat denize birikti
Kaynak: AA
Trabzon, Yomra, Güncel

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