21.06.2019 17:24
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Yomra'daki sağanak

Yomra

Trabzon'un Yomra ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle çökme meydana gelen yollarda çalışmalar devam ediyor.

Trabzon 'un Yomra ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle çökme meydana gelen yollarda çalışmalar devam ediyor.
İl genelinde birkaç gündür etkili olan yağışlar aralıklarla devam ediyor.
Yomra ilçesinde de dere taşkınlarına bağlı olarak çökme meydana gelen Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolundaki çalışmalar sürüyor.
Karayolları ekiplerince grup yolunun tekrar ulaşıma açılması için aralıksız çalışma yürütülüyor.
Yomra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince de sürdürülen çalışmalar sonrasında mahalle yollarının kısa süre içerisinde ulaşıma açılarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Trabzon , Yomra , Güncel

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