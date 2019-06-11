Yomra Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası başladı

Yomra
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce geleneksel olarak düzenlenen Dostluk ve Kardeşlik Halı Saha Futbol
Turnuvası başladı.
Turnuva, Yomra Kaymakamı Hasan Balcı
ile İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Zeki Uzunöz ve Belediye Başkanı Mustafa Bıyık
'ın vuruşuyla başladı.
Kaymakam Balcı, yaptığı konuşmada, sporun kardeşlik, saygı ve hoşgörü üzerine kurulduğunu belirtti.
Bütün sporcuların centilmence davranmak için azami özeni göstereceğine inandığını vurgulayan Balcı, "Sakatlıklardan uzak bir turnuva olmasını temenni ediyor, bütün takımlara başarılar diliyorum." dedi.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da dostluk ve kardeşliğin ön plana çıkmasını dileyerek, tüm takımlara başarılar diledi.
İki grupta 17 takımın katıldığı turnuvada, grup müsabakaları sonrasında tek maç eleme müsabakaları yapılacak.
Turnuvalar, 6 Temmuz'da oynanması planlanan yarı final müsabakalarının ardından 9 Temmuz'daki final müsabakasıyla sona erecek.
Kaynak: AA
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