Yomra Kent Meydanı Projesi Çalışmaları

Yomra
Belediyesinin gerçekleştirdiği Kent Meydanı Projesi'nde yıkım çalışmaları devam ediyor.
Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yomra'nın Trabzon
'un parlayan yıldızı olduğunu belirterek, "Gerek devlet gerek özel sektör yatırımları ile Trabzon'un açılır penceresiyiz." dedi.
İlçenin kent meydanının olmadığını ifade eden Sağıroğlu, şunları söyledi:
"Seçim beyannamemizde olmamasına rağmen meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatımız ve teknik ekibimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk ve Kent Meydanı Projesi ortaya koyduk. Tamamen Yomra Belediyesinin öz kaynaklarıyla 15 milyon ödeme yaparak 27 dükkan ve 28 daire kamulaştırdık. Acele kamulaştırma ile sahibi olduğumuz bu alanda yıkım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projemizle uçak projemizi de birleştirdik. Projemizle ilçemizin büyük sorunlarından biri olan otopark sorununu da tarihe gömmüş olacağız. Projemiz 3 bin araçlık otopark, iş yerleri, saat kulesi ve millet kıraathanesinden oluşacak."
Trabzon,İbrahim Sağıroğlu,Yomra
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:58