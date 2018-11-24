Yomraspor - Nazilli Belediyespor: 2-2

STAT: Yomra
İlçe
HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Özcan Genel (xx), Mehmet Dura (xx)
YOMRASPOR: Furkan (x)- Mehmetcan (x)(Dk.46 Bilal x), Erhan (xx), Hamit (xx), Muhammet Mahmut (xx), Adem (xx), Sinan (x)(Dk.46 Barış xxx), Zafer (xx)(Dk.68 Yasin x), Şenol (xx), Münür (xx), Ali Özgür
(xxx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x), Polat (xx), Temel (xx), Onur (xx), Hasan (xx), Said Can (xx), Zafer (Dk.74 Mert x), Burak (xx), Aykut (x)(Dk.62 İlyas x), Görkem (xxx), Yasin (xxx)
GOLLER: Dk.1 Ali Özgür, Dk.76 Barış (Yomraspor), Dk.22-76 Görkem (Nazilli
Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ali Özgür, Barış (Yomraspor), Polat, Zafer, İlyas (Nazilli Belediyespor) TFF
3'üncü Lig 1'inci Grup 14'üncü hafta mücadelesinde Yomraspor, sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi takımın gollerini 1'inci dakikada Ali Özgür ve 76'ncı dakikada Barış kaydederken, konuk ekibin golleri 22 ve 76'ncı dakikalarda Görkem'den geldi.
Ali Özgür,Yomra,Nazilli
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:13