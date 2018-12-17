Yön Levhasına Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

17 Aralık 2018 Pazartesi 00:04



17 Aralık 2018 Pazartesi 00:04

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan kamyonetin sürücüsü Rahim Koca (65) yaralandı.Kaza, gece saatlerinde, Malkara Sanayi Sitesi'nin yan yolunda meydana geldi. Rahim Koca yönetimindeki 10 H 2389 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının direğine çarpıp orta refüje çıktı. Kazada araçta sıkışan sürücü Koca, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı araçtan çıkardığı Koca, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.Kamyonetin çarptığı ve yolda diğer sürücüler için tehlike yaratan yön levhası çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.- Tekirdağ