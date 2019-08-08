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Yön levhasına çarpan tırın sürücüsü öldü

Konya'nın Ilgın ilçesinde yön levhasına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

08.08.2019 09:51
Yön levhasına çarpan tırın sürücüsü öldü
Konya'nın Ilgın ilçesinde yön levhasına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Olgun Laçin (42) idaresindeki 42 DUE 51 plakalı tır, İpekyolu Üst Geçidi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı.
Alev alan tır, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Araç içinde çıkışan sürücü Laçin, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Laçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Laçin'in cenazesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya, Ilgın, Laçin, Güncel

Kaynak: AA

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