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Yön Sanat Tiyatrosu ekibi Kayseri'ye geliyor

Dezavantajlı genç ve çocukları sanatla terapi etmek, meslek edindirmek, sosyal hayata kazandırmak amacıyla Ankara'da kurulan Yön Sanat Tiyatrosu, Kayseri'de sahne alacak.

24.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:08 Yön Sanat Tiyatrosu ekibi Kayseri'ye geliyor
Dezavantajlı genç ve çocukları sanatla terapi etmek, meslek edindirmek, sosyal hayata kazandırmak amacıyla 'da kurulan Yön Sanat Tiyatrosu, 'de sahne alacak.
Mirasımız Derneği Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte oyuncular, "Dava " adlı oyunu izleyicilerin beğenisine sunacak.
Yön Sanat Tiyatrosu ekibi, 28 Aralık Cumartesi saat 19.00'da Kayseri Şehir Tiyatrosunda sahne alacak.
Mirasımız Derneği Kayseri Temsilcisi Başkan Murat Çakır, "Dernek olarak bugün de yarın da Kudüs özgür olanadek mücadelemizi sürdüreceğiz. Kudüs'ün sahipsiz olmadığını ve onların yanında bulunduğumuzu göstermek için her daim çaba sarf edeceğiz." dedi.
Yön Sanat Tiyatrosu ekibi, başta tiyatro olmak üzere resim, müzik, el sanatları ve dans atölyelerinde 132 dezavantajlı bireyi, ücretsiz eğitimle topluma yeniden kazandırdı.

Kayseri, Ankara, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

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