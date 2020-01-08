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Yön tabelasına çıkarak intihara kalkışan kişiyi kaymakam ikna etti

ESKİŞEHİR'de, çevreyolundaki yön tabelasının üzerine çıkarak intihara kalkışan Hasan İ. (28), Tepebaşı Kaymakam Erdinç Yılmaz'ın 'yardım sözü' vermesi üzerine ikna edilerek indirildi.

08.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:20Yön tabelasına çıkarak intihara kalkışan kişiyi kaymakam ikna etti

ESKİŞEHİR'de, çevreyolundaki yön tabelasının üzerine çıkarak intihara kalkışan Hasan İ. (28), Kaymakam Erdinç Yılmaz'ın 'yardım sözü' vermesi üzerine ikna edilerek indirildi. Hasan İ.'nin daha önce de aynı şekilde 'da intihara kalkıştığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Eskişehir- Ankara karayolunda üzerinde meydana geldi. Yolda bulunan 5 metre yüksekliğindeki yön tabelasına tırmanan Hasan İ., intihara kalkıştı. Durumu görenler polis ve itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye de atlama ihtimaline karşı şişme branda açtı. İtfaiyenin merdivenli aracıyla tabelaya yaklaşan polisin ikna çabaları sonuç vermedi. Hasan İ. paraya ihtiyacı olduğunu ve kaymakamlıktan yardım almak istediğini söyledi.

KAYMAKAM İKNA ETTİ

Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, polisin bilgi vermesi üzerine Hasan İ. ile konuşmak üzere olay yerine geldi. Gerekli yardımların yapılacağı sözü veren Kaymakam Yılmaz, yaklaşık yarım saat süren çabalarının ardından Hasan İ.'yi inmesi için ikna etti. Polis ekiplerince çıktığı yön tabelasından indirilen Hasan İ., sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaymakam Yılmaz, Hasan İ.'nin işlemlerinin ardından kaymakamlığa getirilmesini istedi.

Öte yandan, Hasan İ.'nin daha önce de Ankara'da aynı şekilde yön tabelasına çıkarak intihar etmek istediği öğrenildi.



Erdinç Yılmaz, Eskişehir, Tepebaşı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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