Yonca Evcimik'in Hayvan Hakları Kostümü

Tanju Babacan ve Aylin Binici imzasıyla kitabın kapağından hazırlanan kostümü katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan Evcimik, tek tek bütün misafirlerle ilgilendi. Tüm telifi yardıma muhtaç sokak hayvanları yararına kullanılacak olan kitabı çocuklarla birlikte okudu, daha sonra onlarla hayvanlar üzerine sohbet etti. Hayvanların zor koşullar altında yaşadığını ve bizler gibi hakları olduğunu belirtti.

Çocuklar için mutlu bir yuva olma amacıyla yola çıkan ve bu amacına da başarıyla ulaşan Happy Nest'in Etiler şubesinde gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu etkinliğin sonunda Yonca Evcimik, okurlarına kitabını imzaladı ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Yonca Evcimik, 1978 yılında UNESCO tarafından ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi üzerine hazırladığı ve Masalperest etiketiyle çıkan kitabı "Var Olmak Haktır" için yapılan lansmanda çocuklarla bir araya geldi.

Kaynak: Bültenler