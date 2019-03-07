Yöneticiliği Bırakıp Süt Taksiyi Kurdu, Siparişlere Yetişemiyor

Kaynak: DHA

Bursa'da yapı sektöründe üst düzey yöneticilik kariyerinden 7 yıl önce istifa eden Serkan Cömert, iş hayatına gıda sektöründe devam etme kararı aldı. Sektör araştırması yaparken, Türkiye'de denenmemiş orijinal bir parekende satış fikri bulmayı amaçlayan Cömert, 'süt taksi' projesini oluşturarak 2 bin 450 müşteriye ulaştı.Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan Serkan Cömert, iş yaşamına parekende sektöründe başladı. Son 2006-2016 yılları arasında yapı sektöründe çalışan Cömert, bu sürenin 6 yılını üst düzey yöneticilik yaparak geçirdi. 4 yıl önce bu yapı sektöründe mutlu olmadığını düşünen Cömert, işinden istifa etti. Yapı sektöründen istifa ettikten sonra işini kurmaya karar veren Cömert, yaptığı araştırmalar neticesinde 'süt taksi' projesini buldu. Bire bir taksi tasarımını verdiği mini aracıyla yollara çıkan Cömert, telefondan aldığı süt siparişlerini 3 saat içerisinde evlere ulaştırıyor. Siparişlere yetişemediği için sadece bir ilçede süt dağıtan Cömert, 1 yılda 2 bin 450 müşteriye ulaştı. Sektör analizi yaparken kendisini en çok tatmin eden sektörün gıda olduğunu söyleyen Serkan Cömert, Yaptığım sektör analizlerinde beni en çok tatmin eden gıda sektörü oldu. Gıda sektörünün de daha alt alanlarına indiğimde artık Türkiye ve dünya konjonktürünün daha farklı yerlere erişti. İnsanlar artık daha çok uzman perakendecilik arayışındalar. Peyniri peynirciden, sütü sütçüden almak istiyorlar. Bu çalışmalarım doğrultusunda böyle bir fikir geliştirdim. İlk adım olarak 2013 yılında bir süthane açtım. İlerleyen süreçte bir araç projem vardı ve insanların dikkatini daha fazla çekmek için bu aracı seçtim. Süt taksiden sonra insanların taleplerine yetişemez duruma geldimö dedi.SÜT 3 SAAT İÇİNDE MÜŞTERİYE TESLİM EDİLİYORSüt taksi projesini hayata geçirdiği ilk zamanlar sadece dükkanın çevresindeki müşterilere teslim etme amacı olduğunu belirten Cömert, 'Sonrasında müşterilerin de referansıyla diğer müşterilerimize ulaştık. Araba kendi reklamını yapar konuma geldi. Her gören bunun fotoğrafını çekip bizlere ulaşmaya başladı. Bir senedir bu işi devam ettiriyoruz. Ortalama olarak 2 bin 450'ye yakın müşteri potansiyeline ulaştık. Bursa'nın her tarafında bu işi biraz da organize şekilde hayata geçirmek istiyorduk. Belli bir kilometremiz var. O kilometrenin dışına çıkamıyoruz. 3 saat garantimiz var. 3 saat içerisinde sütü direkt üreticiden tüketiciye ulaştırma imkanımız var. Bunun haricinde o kadar hızlı bir potansiyele ulaştık ki süt daha soğumadan dahi müşteriye ulaşır duruma geldiö dedi.MANDA, KEÇİ, İNEK, DEVE VE EŞEK SÜTÜŞuana kadar bu projesiyle hiçbir olumsuz geri dönüşe rastlamadığını belirten Cömert, 'İnsanların süte ulaşması bir nebze de olsa zor. Bu organizasyon inanılmaz hızlı bir şekilde kendilerine ulaştırmasını sağlıyor. Bir telefon aracılığıyla bile müşteri siparişini verip 2-3 saat içerisinde sütünü teslim alabiliyor. Birçok süt çeşidini evlere ulaştırmak istiyorum. Manda sütümüz var. Haziran ve Kasım ayları arasında koyun ve keçi sütümüz müşterilerimize ulaşıyor. Bunun haricinde deve sütü ve eşek sütünü de özel siparişle müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruzö dedi.