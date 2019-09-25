Yönetim Adil Rami'ye kefil oldu: Derbide onu oynat

Hücum hattıyla beğeni toplayan ve pek çok istatistikte zirveye oturan F. Bahçe'de savunmada da işler yavaş yavaş rayına oturuyor. Fransız stoper Adil Rami derbide tam kapasiteyle oynayacak.

KRİTİK MAÇA HAZIR OLACAK

Güneş'in haberine göre; Başta Muriç ve Kruse olmak üzere transferlerden yüksek verim alan F. Bahçe'de Adil Rami'nin de derbiye hazır olması bekleniyor. Ankaragücü maçında ilk kez forma giyen Fransız stoper performansıyla kafalarda soru işareti bırakmıştı. Büyük maç atmosferini çok iyi bilen Rami'nin Zanka'ya göstereceği uyum, Sarı-Lacivertliler'in bu sezonki kaderini belirleyecek.Yönetimin tecrübeli futbolcuya kefil olduğu gelen haberler arasında.

ZİRVEDE HEP FENER VAR

Fenerbahçe, 5 haftada 10 puan toplarken, birçok istatistikte ligin zirvesinde yer aldı. Opta verilerine göre 95 şutun 33'ünde isabet sağlayan teknik direktör Ersun Yanal'ın takımı ceza sahasında topla buluşmada da (124) lider durumda. Kanarya ayrıca, yüzde 68 ile en fazla topa sahip olan takım konumunda. Sarı-Lacivertliler isabetli orta, kilit pas, yüksek pas yüzdesi gibi alanlarda da geride kalan 5 haftada ligin en iyisi oldu. Tüm bu olumlu istatistikler taraftarı şampiyonluğa inandırıyor.