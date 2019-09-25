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Yönetim Adil Rami'ye kefil oldu: Derbide onu oynat

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Galatasaray ile oynanacak derbi için ilk 11'ini oluşturmaya başladı. Derbi öncesi stoperde kimi oynatacağına tam karar veremeyen tecrübeli hocaya, yönetimden Adil Rami'yi oynatması için istek geldiği öğrenildi.

25.09.2019 14:15

Hücum hattıyla beğeni toplayan ve pek çok istatistikte zirveye oturan F. Bahçe'de savunmada da işler yavaş yavaş rayına oturuyor. Fransız stoper Adil Rami derbide tam kapasiteyle oynayacak.

KRİTİK MAÇA HAZIR OLACAK

Güneş'in haberine göre; Başta Muriç ve Kruse olmak üzere transferlerden yüksek verim alan F. Bahçe'de Adil Rami'nin de derbiye hazır olması bekleniyor. Ankaragücü maçında ilk kez forma giyen Fransız stoper performansıyla kafalarda soru işareti bırakmıştı. Büyük maç atmosferini çok iyi bilen Rami'nin Zanka'ya göstereceği uyum, Sarı-Lacivertliler'in bu sezonki kaderini belirleyecek.Yönetimin tecrübeli futbolcuya kefil olduğu gelen haberler arasında.

ZİRVEDE HEP FENER VAR

Fenerbahçe, 5 haftada 10 puan toplarken, birçok istatistikte ligin zirvesinde yer aldı. Opta verilerine göre 95 şutun 33'ünde isabet sağlayan teknik direktör Ersun Yanal'ın takımı ceza sahasında topla buluşmada da (124) lider durumda. Kanarya ayrıca, yüzde 68 ile en fazla topa sahip olan takım konumunda. Sarı-Lacivertliler isabetli orta, kilit pas, yüksek pas yüzdesi gibi alanlarda da geride kalan 5 haftada ligin en iyisi oldu. Tüm bu olumlu istatistikler taraftarı şampiyonluğa inandırıyor.

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Yönetim Adil Rami'ye kefil oldu: Derbide onu oynat

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Bahçe, Spor

YORUMLAR(16)
NAZIM GÜÇLÜ:ADİL RAMİYİ OYNAT DİYEN COMOLLİ OLMASIN . KENDİ OYNASIN ÇOK FUTBOLDAN ANLIYORSA LAUK
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2 0
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SAD::)))))))) Opta verileri ile şampiyonluk mu;? Tamam
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0 3
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VATANDAŞ:Fenerle alakalı haber yorumlar cinconlularla dolu :) Çok büyüksün Fenerbahçe. kimse seni çekemiyor.
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9 2
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FB:şaibeli olan sizin bu hayatta olmanız cinconlu
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1 0
GS:cimbom büyüktür feneresyon şaibedir
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2 8
GSLİ:şaibeli nihat federesyonu varken kim oynasa pek fark etmez doğrusu koç ali de oynasa olur
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11 13
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HALO AĞA:ya siz cinconların tüm şampiyonları şaibeli örnek geçen sene siz fatih hocayı boşuna getirmiyosunuz fatih hoca bir galatasarayda başarılı başka başarısını sölermisiniz oda çirkeflikle masa başı oyunlarla ali koç boşuna demedi genlerinde var
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1 3
GSLİ:bjkli geçen seneyi kast ediyorsan ligin başlarında çok hakımız yenildi kendi hatalarını telafi etiler ligin sonlarında
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2 1
FALCAO:onun içinmi yan hakemleri bağladınız esas şaibe sizsiniz uefaya kimin şikayet ettğini de biliyoruz 2011 olaylar olmasaydı bugün fenerin gerisinde kalacaktınız. . . . . . . . . . . . ama olsun cumartesi akşamı çok fena yapacağız rahat olun
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7 2
BEŞİKTAŞLI:Kardeşim sen galatasaraylısın sence senin herhangi başka bir takımın kollandığını söyleme hakkın var mı?
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1 7
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