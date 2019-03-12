12 Mart 2019, 11:56
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Yönetim'den Ersun Yanal'a Berke Tepkisi

Fenerbahçe'de yönetim, yediği hatalı gollerle taraftarların tepkisini çeken Volkan Demirel ve Harun Tekin'in yerine Berke Özer'e şans vermeyen teknik direktör Ersun Yanal'a tepki gösterdi.

Başakşehir maçında gösterdiği kötü performansla taraftarların bir hayli öfkesini toplayan ve 'kaleyi bırak git' eleştirileriyle karşı karşıya kalan Volkan Demirel, Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen kalesinde hatalı goller yiyen Harun Tekin Fenerbahçe'nin '1' numaralı sorunu olurken, Ersun Yanal'a yöneltilen Berke Özer serzenişleri artık daha fazla yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

'HATA YAPACAKSA BERKE YAPSIN'

Kaledeki sorunları bir türlü çözemeyen ve düzenli olarak forma giyen Harun Tekin'i kesip Volkan Demirel'e forma veren Yanal, yaptığı tercihlerle topun ağzına gelirken, deneyimli teknik adamın artık Berke Özer'e şans vermesi gerektiği belirtildi. 'Hata yapacaksa Berke yapsın, diğerleri zaten yapıyor bu saatten sonra Berkey'i kazanmamız lazım' görüşleri artık gün yüzüne çıkarken 19 yaşındaki eldivenin bu haldeki Volkan Demirel'in arkasında kalmaması gerektiği bildirildi.

Trabzonspor'un kaleyi devrettiği Uğurcan ve Arda Akbulut örneklerini Ersun Yanal'a hatırlatan Fenerbahçe yönetiminin Berke konusunda hocanın cesur davranmasını istediği öğrenildi.

Ligde herhangi bir hedefi kalmayan sarı lacivertli yöneticiler önümüzdeki yılın kadrosunu oluşturma adına Berke'yi plan dahilinde tutmayı düşündüğü anlaşıldı. (Akşam)

Spor


YORUMLAR (11)
HOCAM: her inisin guzel bi cikisi vardir seneye fener en az hata yapan takim olucaktir.
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EROL: aynen katılıyorum. artık volkan oynamamalı, formuna göre ya berke ya harun oynamalı.
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KUŞKUŞ: Haftaya EL KÜMESİKO maçı var herkes davetlidır.Kayserispor-fenevbahçe.
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VOLKA 3.KALECİ OLSUN: Harunu eleştirenler ilk yarıda her maç FB yarı sahasında oynanıyordu ve maç başına kaleye gelen şut sayısı FB tarihinde görülmemiştir, ona rağmen ligin ilk yarısında en fazla kurtarışlarda Harun TEKİN 1.sırada bitirdi, 2.yarı toparlanmış FB Harun kalede olsa şunu biliyoruz ki hiç yoktan Volkan gibi kaleye giden topları izlemezdi, Harun-Berke-Erten-Volkan olmalı Fenerbahçe nin kaleci sıralaması.
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YAZIK: Fenerli Olarak Volkanın kadro dışı kalmasına çok kızmıştım, Alperin oynatılmıyor olmasına kızıyordum. Volkan bu sene sonrası futbolu bırakmalı. Alperde yazın tatil beldesinde değil, Samandıra tesislerine kamp kurup iyice çalışmalı
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