Yönetim'den Ersun Yanal'a Berke Tepkisi

Başakşehir maçında gösterdiği kötü performansla taraftarların bir hayli öfkesini toplayan ve 'kaleyi bırak git' eleştirileriyle karşı karşıya kalan Volkan Demirel, Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen kalesinde hatalı goller yiyen Harun Tekin Fenerbahçe'nin '1' numaralı sorunu olurken, Ersun Yanal'a yöneltilen Berke Özer serzenişleri artık daha fazla yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

'HATA YAPACAKSA BERKE YAPSIN'

Kaledeki sorunları bir türlü çözemeyen ve düzenli olarak forma giyen Harun Tekin'i kesip Volkan Demirel'e forma veren Yanal, yaptığı tercihlerle topun ağzına gelirken, deneyimli teknik adamın artık Berke Özer'e şans vermesi gerektiği belirtildi. 'Hata yapacaksa Berke yapsın, diğerleri zaten yapıyor bu saatten sonra Berkey'i kazanmamız lazım' görüşleri artık gün yüzüne çıkarken 19 yaşındaki eldivenin bu haldeki Volkan Demirel'in arkasında kalmaması gerektiği bildirildi.

Trabzonspor'un kaleyi devrettiği Uğurcan ve Arda Akbulut örneklerini Ersun Yanal'a hatırlatan Fenerbahçe yönetiminin Berke konusunda hocanın cesur davranmasını istediği öğrenildi.

Ligde herhangi bir hedefi kalmayan sarı lacivertli yöneticiler önümüzdeki yılın kadrosunu oluşturma adına Berke'yi plan dahilinde tutmayı düşündüğü anlaşıldı. (Akşam)