Yönetim Kurulu Başkanımız Büyüksimitci'den Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, kurban bayramının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.



KAYSO Başkanı Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar dayanışma ve paylaşma içerisine girdiğimiz, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz en anlamlı günlerdir. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin, paylaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Bayramlar, yakınlarımız ile bir araya gelinmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı en anlamlı günlerdendir. Bayramlarda olduğu gibi diğer günlerde de millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı en güzel şekilde sergileyecek, ülke olarak büyüyüp güçleneceğiz.



Bu duygu ve düşüncelerle, tüm üyelerimizin, hemşerilerimizin, iş camiasının ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenab-ı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım"



Ayrıca Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Meclis Başkanımız Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanlık Divanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz tüm KAYSO personelinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak kazasız belasız bir bayram temennisinde bulundular. - KAYSERİ

Kaynak: İHA