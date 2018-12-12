Yönetim Kurulu Başkanımız Büyüksimitci Model Fabrika Açılışına Katıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:15



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:15

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Ankara Model Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı.Türkiye'de ilk model fabrika olma özelliğini taşıyan tesisin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Direktörü Claudio Tomasi, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve sanayiciler katıldı.Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lerde verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "2020 yılına kadar ülke genelinde bu tip merkezlerin sayısını 10'a çıkartmayı hedefliyoruz." dedi. Merkezin, sanayiye yeni bir bakış açısı getireceğine inandığını dile getiren Varank, yalın üretim ve sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin pek çok teorik kavramın pratiğe dönüşeceğini söyledi.Bakan Varank, "Ülkemizin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi olan bu yerleşkede, firmalarımız artık deneme şansına sahip olacaklar. Uzman kadrosu, modern makine ve ekipmanıyla bu merkezde, ilk aşamada kesikli üretim (montaj ve işleme) yapan imalatçılara hizmet verilecek. Altyapı zamanla, sürekli imalat sektörlerini kapsayacak ve dijital dönüşüm uygulamalarını da içerecek şekilde genişletilecek. Teorik eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, katılımcılar uygulayarak öğrenme aşamasına geçecekler. Böylelikle hata yapmaktan korkma psikolojisini yenmiş olacaklar. Bu büyük bir vizyon değişikliği" diye konuştu.Açılışla ilgili bilgi veren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Biliyorsunuz bu tesislerden bir tanesini de KAYSO Koordinatörlüğünde Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü içerisinde kuracağız. Bu konuda gerekli prosedürleri tamamlayarak Bakanlığımızın onayına sunduk. Bakanlıktan onay alır almaz buradaki gibi bir tesisi Kayserimize kazandırmış olacağız" dedi.Model fabrikaların KOBİ'lerin verimliliğini artırmalarına ve rekabet üstünlüğü yakalamalarına yardımcı olacağını ifade eden Başkan Büyüksimitci, Ankara Model Fabrikası'nın Ankara ve bölge sanayicilerine hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ