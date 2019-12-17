Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Borsa İstanbul evsahipliğinde kota konulu münazara düzenledi

YKKD Eş Başkanı Burçak Güven'in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda iş dünyasının önde gelen isimleri münazara masasına oturdu ve yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği sağlanması yolunda kota konusunu tartıştı.

Yönetim Kurulunda Kadın oranında Fransa ve Belçika, her iki ülkede de kota uygulaması desteği ile %42,1 oranı ile dünya lideri ülkeler iken dünyada kota olmayan ülkeler arasında %36,7 oranı ile İsveç 1. sırada geliyor. Yönetim Kurulunda kadın oranında İngiltere, 8 yılda %12,5'dan %29'a gelerek dünyada kota uygulaması olmadan en hızlı yol kateden ülke oldu. Türkiye ise 8 yılda yalnızca 4 puanlık yol katetti (%11,4'den %15,9'a). Düzenlenen münazarada "Yönetim Kurulunda Daha Çok Kadın" projesini yürüten dernek, pek çok ülkede yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği yolunda başarı getiren kota uygulamasının Türkiye için de bir çözüm olup olmayacağının cevabını aradı.

"İŞ DÜNYASI TARTIŞIYOR! KOTAYLA MI? KOTASIZ MI?" başlıklı münazarada konuşmacılar, temelde karar mekanizmalarında eşit cinsiyet temsiline en kısa zamanda ulaşabilmek için neler yapmalıyız sorusunun cevabını aradı. Oturuma, kota savunucuları olarak YKKD Başkanı, Insead Business School Yönetici Koçu Hande Yaşargil, YKKD Danışma Kurulu Üyesi, YKKD Danışma Kurulu Üyesi, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve YKKD Yönetim Kurulu Üyesi, İBB Başkan Danışmanı, Duman Yönetim Danışmanlık Kurucusu Yiğit Oğuz Duman kota karşıtları olarak YKKD Danışma Kurulu İkinci Dönem Başkanı, MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Akpınar, YKKD Danışma Kurulu Üyesi, MY Executive Yönetici Ortak Müge Yalçın ve YKKD Danışma Kurulu Üyesi, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, ARGÜDEN Yönetişim Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yılmaz Argüden konuşmacı olarak katıldı.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Danışma Kurulu Dördüncü Dönem Başkanı, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ise yaptığı açılış konuşmasında iş dünyasına çağrıda bulundu: "8 sene önce %11 olan Yönetim Kurulunda Kadın oranı bugün %15,9. Bu ilerleme performansı kabul edilemez. İş dünyasının en üst düzey yöneticilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün bu ufuk turu sonrasında kendi kurumlarımızın doğrularını bulalım ve bu konuya artık bir performans kriteri konusu olarak yaklaşalım. Elimizi taşın altına koyalım. Bu bir kadın meselesi değil ekonomik, toplumsal ve insani bir meseledir."