Yönetmelik çıktı, artık yurt dışı uçuşlarında güvenliği silahlı hava polisi sağlayacak

Türk tescilli havayollarının gerçekleştireceği uluslararası uçuşlarda artık silahlı hava polisleri devreye giriyor. Hava polisleri, "hava aracının ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı müdahale eylemlerine karşı, aracın, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini" sağlayacak. Mürettebat hava polisinin kim olduğunu bilecek ancak yolcular bilmeyecek. Yönetmelik salı günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi."Türk Tescilli Sivil Hava Araçlarında Bulundurulan Özel Eğitimli Silahlı Güvenlik Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik" başlıklı yönetmelik hava polislerinin seçimi, eğitimi ve görev ve çalışma esaslarını tarif ediyor.