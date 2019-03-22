Yönetmen Fikret Reyhan, İzleyicilerle Buluştu

Kaynak: AA

Yönetmen Fikret Reyhan, "Film çekmek isteyenler farklı konularda bolca film izlesin. İzledikleri film hakkında düşünsünler. Kendilerine ben olsam ne yapardım? Nasıl yapardım? Sorularını sorsunlar." dedi.Fikret Reyhan'ın yönetmenliğini yaptığı 2017 yapımı "Sarı Sıcak" filmin gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından organize edilen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Yönetmenlerle Film Söyleşileri" etkinliği kapsamında Milli Kütüphane Konferans Salonun'da yapıldı.Gösterim öncesinde AA muhabirine konuşan Reyhan, filme ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu, yurt içinde ve yurt dışında filmi izleyenlerden çok güzel tepkiler aldığını belirtti.İngilizce öğretmeni olduğunu ve 35 yaşından sonra sinema sektörüne girdiğini söyleyen Reyhan, her zaman film sektörüne ilgisinin olduğunu ve iyi bir filmin nasıl olması gerektiği hakkında hep düşündüğünü dile getirdi.Film sektörüne girmek isteyenlere tavsiyelerde bulunan Reyhan, "Film çekmek isteyenler, farklı konularda bolca film izlesin. İzledikleri film hakkında düşünsünler. Kendilerine ben olsam ne yapardım? Nasıl yapardım? Sorularını sorsunlar." diye konuştu.Son zamanlarda sinema sektöründe çıkan sorunlara da değinen Reyhan, "Dünyada ve Türkiye'de film sektöründe her zaman inişler ve çıkışlar olur. Bu sektörde olan kişilerin bu yalpalamayı atlatarak daha güçlü bir şekilde yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Yaşanılan sıkıntılardan ders aldık. Bizim amacımız sinema sektörünü daha iyi bir yere getirmek." şeklinde konuştu.İstanbul Film Festivali ve Moskova Film Festivali'nde birçok dalda ödül alan film, maddi sorunlarına rağmen geleneksel yöntemlerle hayatın akışına direnip yaşama tutunmaya çalışan göçmen bir ailenin ve küçük oğulları İbrahim'in hayallerini gerçekleştirmek için yaşadıklarını konu alıyor.