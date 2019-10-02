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Yönetmen gürsel ateş'in acı günü

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan babası Mehmet Ateş'in (89) ölüm haberini alan yönetmen Gürsel Ateş, memleketine giderek babasını son yolculuğuna uğurladı.

02.10.2019 16:35Yönetmen gürsel ateş'in acı günü
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan babası Mehmet Ateş'in (89) ölüm haberini alan yönetmen Gürsel Ateş, memleketine giderek babasını son yolculuğuna uğurladı.
Yönetmen Gürsel Ateş, Ankara'da dizi çekimi yaptığı sırada babasının kalp krizi geçirerek öldüğü haberini aldı. Haberi alır almaz memleketi Manisa'ya giden Gürsel Ateş, burada son görevini yaptı.
Bugün öğlen Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'nde cenaze namazı kılınan Mehmet Ateş, daha sonra Emcelli Kabristanı'ndaki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Gürsel Ateş, işlerinin yoğunluğunu nedeniyle babasıyla pek yüz yüze gelemediğini, bu nedenle sıklıkla telefonla konuştuğunu belirterek, "Babamı çok seviyordum. Bayramlarda gelebiliyordum. Telefonla her gün konuşurdum. Dün akşam kalp krizi geçirerek hastanede vefat etti" dedi.



Mehmet Ateş, Yönetmen, Sarıgöl, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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