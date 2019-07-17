17.07.2019 09:36
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Yönetmen Kutluğ Ataman'dan tartışma yaratacak Gezi Parkı yorumu

Katıldığı programda tartışma yaratacak açıklamalarda bulunan yönetmen Kutluğ Ataman, "Gezi'de 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye yürüyenler acaba bugün kendilerine 'Biz aslında Fethullah Gülen'in askerleriymişiz' diyorlar mı?" dedi.

Filmleri ve sanat eserleri dünya çapında gösterilen yönetmen Kutluğ Ataman, Habertürk'te Kübra Par'ın 'Açık ve Net' programına konuk oldu. Gezi parkı olaylarından ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den bahseden Ataman, tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Kutluğ Ataman, "Gezi'de çadırları yakan, yakma emri veren polisin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir tankın içinden yakalandığını da biliyoruz artık. Esas öz eleştiri yapması gereken insanlar, hani "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye yürüyen arkadaşlar acaba bugün kendilerine soruyorlar mı? "Biz aslında Fethullah Gülen'in askerleriymişiz" diyorlar mı?" dedi.

Yönetmen Kutluğ Ataman'dan tartışma yaratacak Gezi Parkı yorumu

Gezi Parkı olayları hakkında konuşan Kutluğ Ataman kimdir?Gezi Parkı olayları hakkında konuşan Kutluğ Ataman kimdir?

Kutluğ Ataman, Kübra Par, Yönetmen, Magazin, Güncel

YORUMLAR (29)
BAŞKURT: Saçmalamış.
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SADULLAH: Elinizi kalbinizin üzerine koyun ve allahın adını anın ondan sonra bir düşünün bu ülkeyi uçurumun eşiğine getiren partiye ve onun yavrukurtçuğu sineği partiye oy verenlerin surat ifadelerini bir aklınıza getirin ne kadar mesnetsiz katı sevgi yoksunu yiyici itici hepsi birbirinin kopyası gibi çirkin ve ifadesiz çevrenize bir bakın yandaşları görün ve haklımıyım haksızmıyım not verin. saygılarımla. Allahü Teala Islah eylesin sizi.
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NECİP: Bu ülkeyi uçurumun kenarına atan partiye ve onun kurtçuğu yancısı partiye oy verenler sizlerle varya aynı havayı tenefüs etmek aynı ülkede yaşamak iğrençliğin daniskası ete süte zam gelmiş yeni ekonomi rezil herşey berbat ama siz hala savunma modundasınız Allahü teala ıslan eylesin sizi tez zamanda.
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SADIK: F dünya üzerinde insan haklarına saygılı, gelişmiş aydın çağdaş halkın refah seviyesinin yüksek olduğu bir tane islam ülkesi söyleyebilirmisiniz. 1 adet
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1 2
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METEHAN: TÜRKİYE. .
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1 0
FT.: DOĞRU SÖYLEMİŞ
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42 20
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VATANSEVER: Be adi herif, zamaninda Turkce olimpiyatlarda boy gosterenlere neden iki cift laf edemiyosun, korkak 5 para etmez herif
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HAMZA: Cumhurbaşkanı bunu diyebiliyor mu asıl sen onun cevabını ver.
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25 21
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ESERSE: Çıkıp özür dileyen tel siyasidir kendisi.
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KADER: cumurbaskanı eger kotu işler yapsaydı bayılırdınız cok severdınız ama yapmadıgı için kotu senın savundugun kişiler dıyebılecek mi dıyemıyor ama a b d veya almanyadan korkudan susuyorlar onuda sorsana bakalım
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12 5
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