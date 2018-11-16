Yönetmen Murat Şeker'in Kadınları

Murat Şeker, "Bugüne kadar Çakallarla Dans serileri ve diğer filmlerimde vazgeçemediğim kadın oyuncular Didem Balçın ve Hande Katipoğlu gibi isimlere, iki isim daha dahil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şebnem Dönmez ve genç oyuncu arkadaşım Naz Çağla Irmak'la çalışmak çok keyifliydi. Onlarda vazgeçemeyeceğim kadın oyuncular arasında artık" dedi.

"Çakallarla Dans"ın fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun yanı sıra Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu ve kadroya yeni katılan Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak ile

''ÇAKALLARLA DANS 5'' 8 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ VİZYONDA

Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pictures'ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği sinema filmi serisinde macera kaldığı yerden devam ediyor…

ÇAKALLAR DANS 5 FİLMİ KONUSU:

Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan'ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan'la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan'la kızı Leyla'yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço'nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir