Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yörenin simgesi leylekler için özel yapılan yuvalar boş kaldı

Yörenin simgesi leylekler için özel yapılan yuvalar boş kaldı Leylekler için özel yuva yaptılar Eski yerlerine yuva yapıyorlar, yeni yuvaları tuzak görüyorlar Havaların ısınması ile birlikte leylekler Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'ni mesken tutmaya başladı.

16.04.2020 22:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:20
Yörenin simgesi leylekler için özel yapılan yuvalar boş kaldı
Leylekler için özel yuva yaptılar
Eski yerlerine yuva yapıyorlar, yeni yuvaları tuzak görüyorlar
BURSA - Havaların ısınması ile birlikte leylekler Bursa 'nın İnegöl İlçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'ni mesken tutmaya başladı. Daha önce direklerin üzerine yuva yaptıkları için elektrik çarpması sonrası telef olan leylekler için yeni özel yuvalar hazırlatıldı. Ancak leyleklerin yeni yuvaları tuzak olarak gördüğü, eski yerlerine yuva yapmaya çalışmaları dikkat çekti.
Türkiye'de hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte, sıcak bölgelere göç ederek, ağaç ve elektrik direklerinin üzerlerine yuva yapan leylekler yeniden Hamzabey Köyü'ne geldi. Her sene Mart ayı ile birlikte Hamzabey Mahallesi'ne misafir olan leyleklerin sayıları artarak devam ediyor.
Leylekler elektrik direklerinin üzerine yuva yapmaya başladılar. Buralara yuva yapan leylekler elektrik çarpması ile birlikte telef oluyor, aynı zamanda mahalleyi de elektriksiz bırakıyor. Her sene aynı olayların yaşanmasının ardından muhtarı Sadullah Arda bu yıl da benzer olayların yaşanmaması için harekete geçirdi.
Leyleklerin daha güvenli bir şekilde hayat sürmeleri için özel yuvalar hazırlandı. Hazırlanan yuvalar İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile UEDAŞ ekipleri tarafından yerleştirildi.
Hamzabey Mahalle Muhtarı Sadullah Arda şunları söyledi: "Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler de mahallemize gelmeye başladı. Her geçen gün sayıları artarak devam ediyor. Gelen leylekler elektrik direklerinin üzerine yuvaları yapıyorlar. Bazen istemediğimiz olaylar yaşanıyor. Leylekler elektrik akımına kapılarak telef oluyorlar. Biz de "onlar zarar görmesin ve mahallemiz elektriksiz kalmasın" diye onlara ayrı yuva yaptık. Yaptığımız yuvaları Belediye ve Uedaş desteğiyle yerleştirdik. Ama şu anda leylekler buraya yuva yapmıyor onları tuzak sanıyorlar eski yerlere yuva yapmayı sürdürüyor. Biz bu yaptıkları yuvaları bunların üzerine koyacağız. Onlar da artık alışacak. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" Yörenin simgesi leylekler için özel yapılan yuvalar boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kalın, ’Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür etti Haberler
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Haberler ›› genel ››Yörenin simgesi leylekler için özel yapılan yuvalar boş kaldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

22:51: DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı - Haberler 22:50: Nijerya'da sokağa çıkma yasağına uymayan 18 kişi öldürüldü - Haberler 22:40: 80 yaşındaki kişi koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 22:36: Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler 22:30: Mavi yumurtlayan tavuk görenleri şaşırtıyor - Haberler 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi 21:01: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi - Haberler 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi