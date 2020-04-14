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Yöresel gıda dükkanı, uzaktan siparişlere yetişemiyor

TOKAT'ta yöresel gıda ürünleri satan Burak Boyraz (35), sosyal medya ve telefonla gelen siparişlere yetişemiyor.

14.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:54
Yöresel gıda dükkanı, uzaktan siparişlere yetişemiyor

TOKAT'ta yöresel gıda ürünleri satan Burak Boyraz (35), sosyal medya ve telefonla gelen siparişlere yetişemiyor. Boyraz, koronavirüsten dolayı sıcak satışın azaldığını ancak kargo satışının 3 kat arttığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde birçok esnaf iş yerlerini kapatırken, Tokat kent merkezinde bulunan yöresel gıda ürünleri satan Burak Boyraz, bugünlerde sipariş yoğunluğu yaşıyor. İş yerinde yöresel doğal süt ürünleri ve pekmez çeşitleri satışı yapan Boyraz, normal satışlarının azaldığını ancak uzaktan siparişlerin ise 3 katına çıktığını söyledi.

Dede mesleğini sürdüren Burak Boyraz, "İş yerimizdeki sıcak satışlarımız düştü. Yüzde 30-40 civarında azalma oldu. Ama işlerimiz buna rağmen 3 kat arttı. Kargoyla gönderdiğimiz siparişlerimiz arttı. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlere kargo gönderiyoruz. Şehir içerisinde de dışarıya çıkamayan vatandaşlarımıza servis yapıyoruz. Bizim için biraz yoğunluk oldu ama işlerimiz arttı. Ortalama günlük 100 koliye yakın il dışına ürün gönderiyoruz. Telefonlarımız ve internet sitemizden vatandaşlarımız bize ulaşıyor. Ürünlerimizi sosyal medyada da paylaşıyoruz ve oralardan bizi gören vatandaşlarımız talep ediyor. Müşterilerimizin geri dönüşleri çok iyi. Daha önceden de yapıyorduk bu işi ancak koronavirüsten sonra kargo gönderilerimiz patlama yaptı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Talebe göre her türlü ürünü gönderdiklerini ifade eden Boyraz, "Genelde çökelek, peynir, tereyağ, kuşburnu, pekmez çeşitlerimiz, tel peynir ve kaşarımız ağırlıklı olarak gidiyor. Her ürünümüzden isteniyor ama bu ürünlerimiz daha çok isteniyor. Ürünlerimiz tamamen yöresel ve doğal. Müşterilerimiz çok memnun, teşekkür telefonları alıyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun 24 saat içinde kargo yerine ulaşıyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tokat, Güncel
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