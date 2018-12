Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bingo¨llu¨ler Dernek Başkanı Ali Degˆirmenci ve yo¨netimini makamında kabul etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19-21 Ekim tarihileri arasında Büyükşehir Fuar Merkezi'nde Anadolu Kocaeli'de Bingöl Tanıtım Günlerine verdiği destekten dolayı Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür etti. Kentlerin sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü olacağını bir kez daha görüşmede vurgulayan Karaosmanoğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bütün yöresel kültürlerimize sahip çıkıyor ve destekliyoruz" dedi.

"HER YAPRAĞI BİZİM İÇİN MÜBAREKTİR

Kültürlerimizi bir zenginlik göstergesi olarak gördüklerini dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'de gerçekleştirdiğimiz tanıtım günleri kardeşliğimiz için kaynaşma ve dayanışma vesilesi olmuştur. Bu nedenle ülkemizin tüm renklerini kentimizde gösterme gayreti ortaya koyan STK'larımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Şunu da ifade etmek isterim ki Anadolu'nun her dağı, her ovası, her taşı, her ağacı, her yaprağı bizim için mübarektir, bizim için kutsaldır" şeklinde konuştu.

"MİLLÎ BİRLİĞİMİZE ATILMIŞ BİR PERÇİNDİR.

Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Alper Yanılap'ın de yer aldığı görüşmede, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine katkı sunmaya devam eden STK'ları tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yurdumuz, binlerce yıllık şanlı tarihin baş döndürücü görkemiyle donanmıştır.Hangi yöresine baksak, orada medeniyet hazineleri, cennet gibi bir doğa görürüz. Bu toprağın ruhu, millî birliğimize atılmış bir perçindir. Her şehrimizin kendine mahsus bir mizacı vardır. Her yöremiz asaletin, kültürel derinliğin, ahengin farklı bir görünümüne sahiptir. Bu yüzden Anadolu'da hemşehrilik asla bir ayrımcılık değildir; tam aksine bütünleştirici, kaynaştırıcı bir çimentodur" diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret karşılıklık fikir alışverişinin ardından sona erdi.?