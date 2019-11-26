Haberler » Yerel » Yöresel lezzet 'Çorti' nin tanıtımı yapılmazsa unutulacak - Haber

Yöresel lezzet 'Çorti' nin tanıtımı yapılmazsa unutulacak

Yöresel lezzet 'Çorti' nin tanıtımı yapılmazsa unutulacakMUŞ - Muşlu vatandaşlar, kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan ve uzun yıllardır sürdürülmekte olan Çorti geleneğini festivale dönüştürmek istiyor.

26.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:07
Yöresel lezzet 'Çorti' nin tanıtımı yapılmazsa unutulacak
MUŞ - Muşlu vatandaşlar, kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan ve uzun yıllardır sürdürülmekte olan Çorti geleneğini festivale dönüştürmek istiyor.
Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Cüneyt Uçkun, atadan kalma lahanadan yapılan Çorti lezzetini yaşatmaya çalışıyor. Lahana, su, şeker, nohut, tuz, maya ve limondan yapılan Çorti, bir haftalık fermantasyon sürecinin ardından yemeye hazır hale geliyor. Çorti festivali düzenlemek istediğini ifade eden Uçkun, yetkililerden destek bekliyor. 100 yıllık geçmişi olan bir Çorti kültürleri olduğunu ifade eden Cüneyt Uçkun, Muş denince akla Çorti geldiğini söyledi. Çorti'nin kışlık gıda olduğunu kaydeden Uçkun, "Bu yüz yıllardan beri var. Özellikle Çorti bizlere aittir. Bizim lahanalarımıza ait. Kendi lahanamız olmazsa Çorti olmaz. Başka şehirlerde de lahana var, ama kendi ektiğimiz lahana olmazsa Çorti olmaz. Muş'un bir kültürüdür bu. Bu lahanalar yerli tohumdan üretiliyor. Yaklaşık olarak 150 yıldır bu lahana tohumu devam ediyor. Çorti, her sofrada bulunur. Şu anki nesil bunu unutmaya yüz tutmuş. Benim de amacım kültürümüzü öldürmemektir, yaşatmaktır. Çortinin 3 çeşidi vardır. İçmelik, köftelik ve bir tandırda kemikle pişirileni vardır. Bunu özellikle içmelik kullanıyoruz. Aroması çok güzel. İnşallah belediye başkanından olsun, üniversiteden, valimizden bir festival desteği alacağım. Onların desteklerini bekliyorum" dedi.
Yöresel lezzet 'Çorti' nin tanıtımı yapılmazsa unutulacak

Bağlar Mahallesi, Muş, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
19:04 Samsun turizmi masaya yatırıldı
19:03 Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
18:56 'Ladik Depremi'nin 76. yıl dönümde afet farkındalığı
18:17 Kemer'de selin yaraları sarılıyor
18:03 Yöresel lezzet 'Çorti' nin tanıtımı yapılmazsa unutulacak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 19:53:17