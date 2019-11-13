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Yöresel mangala oyunu çocuk evlerinde projesi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mangala Oyunu Derneği tarafından yürütülen Mangala Oyunu Çocuk Evlerinde Projesi kapsamında Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline...

13.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:56Yöresel mangala oyunu çocuk evlerinde projesi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mangala Oyunu Derneği tarafından yürütülen Mangala Oyunu Çocuk Evlerinde Projesi kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik Mangala Türk Zeka ve Strateji Oyunu Eğitmen Eğitimi Semineri Proje Koordinatörü Serdar Asaf Ceyhan ve proje eğitmenleri tarafından düzenlendi.


Serkan Aziz Ceyhan ve Serdar Asaf Ceyhan kardeşler öncülüğünde İstanbul'da kurulan Mangala Oyunu Derneği, Mangala Oyununu yaygınlaştırmak için geniş kapsamlı çalışmalar yapıyor.


Ceyhan, mangalanın çocukların zeka gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, eğitim faaliyetlerinin 21 il ve 25 merkezde gerçekleştireceklerini söyledi.


Cayhan, unutulmaya yüz tutan zeka oyunu Mangala'yı yeniden canlandırmak ve geniş kitlelere yaymak için projenin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, eğitimlerin devam edeceğini söyledi.


AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci ise çocukların farklı alanlarda eğitimini önemsediklerini belirterek, projeye emeği geçenlere teşekkür etti.


Eğitim sonunda, katılımcılara sertifika verildi. - ERZURUM


Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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