Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursu açıldı
'Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursu' Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz'in katılımıyla açıldı.
09.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:32
'Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursu' Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz'in katılımıyla açıldı.
Akpınar Mahallesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programa, Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz'in yanı sıra Manisa İŞKUR İl Müdür Alaattin Aslan,İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Merkez Başkanı Fatma İnal, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve kursiyerler katıldı. Vali Deniz, yaptığı konuşmada kadınların hayatımızdaki önemine değinerek, "Dünyayı güzelleştirecek olanlar kadınlardır, kadının yüzü gülerse hem ülkenin hem dünyanın yüzü güler. Savaş, kan ve gözyaşının hakim olduğu dünyada, kadınlarımızın siyasette, yerel yönetimde, mecliste ve idareci olarak hayatın her alanında olması gerekli. Çünkü kadınların olduğu her yerde barış, merhamet, kardeşlik,şefkat vardır. Bizlere düşen görev de devletimizin bütün imkanlarını kadınlarımızın hizmetine sunmaktır. Manisa bezini dokuyup bu geleneği yaşatan ve kadınlarımızın aile bütçelerine katkıda bulunmasına imkan sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Manisa İŞKUR İl Müdürlüğü, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi işbirliğiyle açılan Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursundan 40 kursiyer yararlanacak. 2 ila 6 ay arasında süren kursta kadınlar, İŞKUR tarafından verilen cep harçlığı ile aile bütçesine de katkı sağlayacak. - MANİSA
Akpınar Mahallesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programa, Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz'in yanı sıra Manisa İŞKUR İl Müdür Alaattin Aslan,İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Merkez Başkanı Fatma İnal, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve kursiyerler katıldı. Vali Deniz, yaptığı konuşmada kadınların hayatımızdaki önemine değinerek, "Dünyayı güzelleştirecek olanlar kadınlardır, kadının yüzü gülerse hem ülkenin hem dünyanın yüzü güler. Savaş, kan ve gözyaşının hakim olduğu dünyada, kadınlarımızın siyasette, yerel yönetimde, mecliste ve idareci olarak hayatın her alanında olması gerekli. Çünkü kadınların olduğu her yerde barış, merhamet, kardeşlik,şefkat vardır. Bizlere düşen görev de devletimizin bütün imkanlarını kadınlarımızın hizmetine sunmaktır. Manisa bezini dokuyup bu geleneği yaşatan ve kadınlarımızın aile bütçelerine katkıda bulunmasına imkan sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Manisa İŞKUR İl Müdürlüğü, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi işbirliğiyle açılan Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursundan 40 kursiyer yararlanacak. 2 ila 6 ay arasında süren kursta kadınlar, İŞKUR tarafından verilen cep harçlığı ile aile bütçesine de katkı sağlayacak. - MANİSA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursu açıldı
Manşet
Haberler
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı