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Yöresel şive ile 'evde kal' çağrısı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüse karşı yöresel şiveyle hazırlanan bilboardlarla 'evde kal' çağrısı yapıldı.

07.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:32
Yöresel şive ile 'evde kal' çağrısı
Tokat 'ın Erbaa ilçesinde korona virüse karşı yöresel şiveyle hazırlanan bilboardlarla 'evde kal' çağrısı yapıldı.

Erbaa Belediyesi korona virüse karşı vatandaşları uyarmak için yöresel şiveyle billboardlar hazırladı. Yöresel şiveyle söylenen sözlerden oluşan uyarıların yer aldığı bilboardlarda 'Dip dibe sorutmayın, meydanda ağleşmeyin, gıldır gıcık işler için dışarı çıkman, evde kal heğri' gibi uyarı yazıları yer aldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl , mizahi yönden dikkatleri çekerek insanları uyarmak istediklerini ifade ederek, "Devletimizin evde kal çağrısını yöresel bir dille, biraz da mizah katarak vatandaşlarımızın dikkatini çekelim, uyarılar yerini bulsun istedik. Yöresel dilimizle bunu anlatmaya çalıştık. Mizah içeriyor ama bu işin şakasının olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hem Erbaalı vatandaşlarımızın hem de ülke genelindeki bütün vatandaşlarımızın olayı mizah çerçevesinde ciddiye alması için böyle bir çalışma yaptık" dedi. Başkan Karagöl, yaptıkları çalışmanın sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Karagöl, Tokat, Güncel
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