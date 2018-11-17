Yöresel Ürünler Fuarı Açılıyor

Kayseri
'de Yöresel Ürünler Fuarı 23 Kasım-2 Aralık
tarihinde Dünya Ticaret Merkezi
'nde açılacak.
Açılacak olan fuar hakkında bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Kayseri ve Türkiye
'nin diğer illerinden yüzlerce firmanın katılacağı Yöresel Ürünler Fuarının 23 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde halkın hizmetinde olacağını belirtti. Kayserili firmaların da bu tür etkinliklerde kendilerine daha çok müşteri porftöyleri oluşturabileceğinin de altını çizen Saçmacı, vatandaşları açılacak olan fuara beklediklerini söyledi. - KAYSERİ
Aralık,Dünya Ticaret Merkezi,Kayseri
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:08