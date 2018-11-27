Yöresel Ürünler Günlerine Rekor Katılım

27 Kasım 2018 Salı 11:28



27 Kasım 2018 Salı 11:28

Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Yöresel Ürünler Günlerini 4 günde 150 bin kişi ziyaret ederek, rekor kırıldı.Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan Yöresel Ürünler Günlerinde, 250 firma memleketlerinin tatlarını Kayseri'ye taşıdı. Yoğun ilgi gören etkinliği, 4 günde 150 bin kişi ziyaret ederek katılımcı rekoru kırıldı.Yöresel Ürünler Günleri hakkında bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, "23 Kasım'da Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan Yöresel Ürünler Günleri dün akşam itibariyle 150 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu Kayseri ve Türkiye için 150 bin ziyaretçi rakamı çok muhteşem bir rakamdır. Bu rakamları Türkiye'nin hiçbir yerinde görmek mümkün değil. 2 Aralık'ta sona erecek bu etkinliğimizi 400 bin ziyaretçi sayısıyla Kayseri rekoruyla tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Saçmacı, yaptıkları işler ile takdir topladıklarını belirterek, "Bundan sonra İstanbul Fuar Merkezi'nde yöresel ürünler günlerimiz var. Şuanda tüm hızıyla bu çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin neredeyse 4'te 1 nüfusuna sahip İstanbul'da çok büyük bir etkinlik düzenleyeceğiz. Orada 81 ilden katılımcı olacak. Türkiye'nin her tarafında bu etkinlikleri düzenliyoruz. Gittiğimiz bütün yerlerde de başarımızla ve yaptığımız iyi işlerle takdir görüyoruz" dedi.İlgilerinden dolayı Kayserililere teşekkür eden Saçmacı, "Kayseri halkına sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi her zaman el üstünde tutuyorlar. Buradaki firmalara gereken desteği veriyorlar. Fuara katılan firmalarda Kayseri halkından memnun. Bu fuar alanını 400 bin kişi ziyaret ediyorsa, hep birlikte birliktelik sağlanıyorsa burada güzel şeyler yapılıyor demektir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ