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Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivaline yoğun ilgi

Malatya'da düzenlenen Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivali'ne Malatyalılar yoğun ilgi gösteriyor.

12.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:04Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivaline yoğun ilgi
'da düzenlenen Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivali'ne Malatyalılar yoğun ilgi gösteriyor.

8 Kasım Cuma günü Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatyapark AVM yanında açılan festivale Malatyalıların yanı sıra komşu il ve ilçelerden de yoğun katılım oldu. Geleneksel Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivalini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'da ziyaret etti. Türkiye'nin 81 ilinden gelen farklı lezzetler ile yöresel ürünlerin yer aldığı festivalin yoğun ilgi görmesi özellikle organizasyona katılan firma temsilcilerini memnun etti. Festivale katılan vatandaşlar Hatay'ın künefesini, Erzurum'un Cağ Kebabını, Afyon'un kaymağı ve sucuğunu, Trabzon Peyniri ve Ekmeğini, Ordu'nun Fındığını, Ege'nin zeytini, İnciri ve zeytin yağını, Çorum'un leblebisini, Siirt'in fıstığını, Bitlis'in balını da tatma ve alma şansını buldular. Festival kapsamında ayrıca İstanbul'dan gelen dünyaca ünlü şovmenler ve sirk elemanları unutulmaz gösterileri ve şovları ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle lastik kız, örümcek adam ve boğa yılanı gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Binası yanında yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alanda açılan festival 17 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak. - MALATYA

Mehmet Kızıldaş, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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