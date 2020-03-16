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Yöresel ürünlerimiz markalaşacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Yöresel Ürünlerin Markalaştırılmasına yönelik hazırladığı Satış ve Pazarlama Sergi Alanı Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan hibe desteği ile ödüllendirildi.

16.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:03
Yöresel ürünlerimiz markalaşacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Yöresel Ürünlerin Markalaştırılmasına yönelik hazırladığı Satış ve Pazarlama Sergi Alanı Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan hibe desteği ile ödüllendirildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

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