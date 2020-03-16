Yöresel ürünlerimiz markalaşacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Yöresel Ürünlerin Markalaştırılmasına yönelik hazırladığı Satış ve Pazarlama Sergi Alanı Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan hibe desteği ile ödüllendirildi.
16.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:03
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Yöresel Ürünlerin Markalaştırılmasına yönelik hazırladığı Satış ve Pazarlama Sergi Alanı Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan hibe desteği ile ödüllendirildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ekonomi
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ekonomi
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Ekonomi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Ekonomi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ekonomi
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?